Неиспользованные нацкомпаниями средства будут возвращать в бюджет в Казахстане

Необходимые меры приняты министерствами национальной экономики и финансов по поручению Высшей аудиторской палаты. В результате соответствующая норма была закреплена в новом Бюджетном кодексе, подписанном Главой государства 15 марта текущего года.

— Этот шаг позволит повысить эффективность использования государственных средств: вместо того чтобы «зависать» на счетах нацкомпаний, они будут возвращаться в бюджет. Как следствие, средства смогут быть направлены на более важные и срочные задачи, например на реализацию долгосрочных инвестпроектов.



Такой подход также позволит снизить риски нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, усилить прозрачность и подотчетность, — отмечается в сообщении.

Ожидается, что организации квазигоссектора будут более ответственно подходить к планированию и расходованию выделенных ресурсов, так как неиспользованные остатки в конце года теперь подлежат обязательному возврату.