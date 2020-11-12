В Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания гриппом – Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Такая статистика ведется, но на сегодняшний день у нас не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом», - сказал Ерлан Киясов.

Спикер добавил, что в целом, по некоторым регионам отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом.

«Есть незначительный рост ОРВИ, это в основном в северных регионах. В частности, в Северо-Казахстанской области есть повышенная регистрация случаев заболеваемости ОРВИ», - отметил Ерлан Киясов.