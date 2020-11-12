+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 6 °С
USD 427.26 EUR 503.78
RUB 5.61 CNY 64.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания гриппом – Ерлан Киясов

12 Ноября 2020 18:33
Поделиться:
В Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания гриппом – Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме
Как отличить грипп от коронавируса
Почти 102 тысячи жителей Нур-Султана получили вакцину от гриппа Массовый падеж кур зафиксирован на птицефабрике в Алматинской области

«Такая статистика ведется, но на сегодняшний день у нас не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом», - сказал Ерлан Киясов.

Спикер добавил, что в целом, по некоторым регионам отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом.

«Есть незначительный рост ОРВИ, это в основном в северных регионах. В частности, в Северо-Казахстанской области есть повышенная регистрация случаев заболеваемости ОРВИ», - отметил Ерлан Киясов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив