В Казахстане не реализуется препарат, повлекший смерть детей в Узбекистане – Минздрав

28 Декабря 2022, 13:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК прокомментировал информацию о реализации в Казахстане препарата, повлекшего смерть детей в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и СМИ широко распространяется информация о тяжелых последствиях приема таблеток и сиропа препарата «ДОК-1 Макс» в Республике Узбекистан, в том числе гибели 18 детей. Информация о реализации данного препарата «ДОК-1 Макс» в Казахстане, опубликованная на информационном портале «Ratel.kz», не соответствует действительности. Препарат «ДОК-1 МАКС» не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, соответственно, реализации не подлежит. Ранее курсировала аналогичная информация о наличии препарата на сайтах аптечных сетей, однако со стороны субъектов предпринимательства получены официальные разъяснительные письма о том, что данные сообщения являются ложными, препарат с торговым наименованием «ДОК-1 МАКС» не имеется в наличии и в продаже аптечной сети. По предоставленным официальным данным крупных аптечных сетей и дистрибьюторов лекарственных средств в РК, официально заявляем, что препарат отсутствует и не реализуется в республике», - говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook.

Как отмечается, на сегодняшний день, территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК неоднократно проведены оперативные разъяснительные работы с субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медизделий по препарату «ДОК-1 МАКС».

«В случае обнаружения лекарственного препарата «ДОК-1 МАКС» по республике будут предприняты соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», приказа МЗ РК №ҚР ДСМ-155/2020 «Об утверждении Правил уничтожения субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в распоряжении которых находятся лекарственные средства и медицинские изделия, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированные лекарственные средства и медицинские изделия и другие, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан». Вместе с тем, просим следовать официальным источникам информации, пресекая недостоверные сведения, распространяемые в СМИ, социальных сетях и других источниках», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Минздрав Узбекистана подтвердил, что в индийском препарате от гриппа «Док-1 макс», после приема которого скончались 18 детей, обнаружено токсичное вещество этиленгликоль.