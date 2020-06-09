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В Казахстане не прекращаются факты вождения в пьяном виде – глава МВД

9 Июня 2020 15:40
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В Казахстане не прекращаются факты вождения в пьяном виде – глава МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспокоенность вызывают непрекращающиеся факты управления транспортом в состоянии опьянения. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинорм».

Глава МВД отметил, что по поручению Главы государства с начала года ужесточена ответственность за вождение в пьяном виде.

«Однако некоторых сограждан это не останавливает. Уже 881 водитель привлечен к уголовной ответственности, лишены права управления 3,4 тысячи нарушителей, порядка 6,7 тысячи подвергнуты аресту», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр сообщил, что для усиления контроля на дорогах внедряются системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

«Только за последний год их количество увеличилось в три раза. Применение таких современных систем позволило минимизировать контакты полицейских с гражданами, а также повысить дисциплину участников дорожного движения», - добавил Ерлан Тургумбаев.

В ведомстве отмечают, с помощью систем фиксации в стране ежегодно выявляется более 1,5 миллиона нарушений.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК, Дороги,
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Автор:

Серик Сабеков

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