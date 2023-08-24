В Казахстане не хватает педагогов с русским языком обучения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Абитуриенты не идут в русскоязычные отделения педагогических вузов. Об этом заявила директор Педагогического института при Международном университете Астана Жанна Ахмадиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство новых 42 школ в Астане актуализирует проблему подготовки педагогических кадров для школ растущей столицы. На сегодня из 18 вузов, находящихся на территории города Астана, подготовку педагогических кадров осуществляет три университета – ЕНУ им Гумилева, Международный университет Астана и Евразийский гуманитарный университет им. Амангельды Хусаинова», - сказала Жанна Ахмадиева на республиканском августовском совещании работников образования.

Она также заявила, что подготовка педагогических кадров ведется в рамках принятой концепции модернизации педагогического образования, которая была подготовлена Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая и утверждена в этом году.

«Необходимо осуществление прогнозирования потребности педагогических кадров. Не секрет, что неравномерное распределение педагогических кадров идет по всей республике. Наблюдается нехватка кадров с русским языком обучения. Приведу пример, это приводит к тому, что к нам приходят абитуриенты, если в прошлом году на специальную образовательную программу «Химия» поступило 38 абитуриентов, из них 36 абитуриентов поступило с казахским языком обучения, два абитуриента поступило с русским языком обучения, что в свою очередь приводит к тому, что вуз вынужден выстраивать отдельную индивидуальную траекторию обучения для каждого студента, в том числе учитывая то, что подготовка данных студентов также не рентабельна для самого вуза. Это в результате вызывает дефицит кадров, старение педагогических кадров, которые ведут уроки на русском языке», - заявила Жанна Ахмадиева.

Спикер добавила, что проблему прогнозирования и определения потребности педагогов в Астане осуществляют педагоги ЕНУ им. Гумилева в рамках проекта, который уже сейчас заявляет, что к 2026 году будет нехватка около 7,5 тыс. учителей в Астане.