В Казахстане не хватает квалифицированных энергетиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нехватке квалифицированных специалистов в области электроэнергетики заявил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Другой не маловажный вопрос – это обеспеченность квалифицированными кадрами. Сектор генерации электро- и теплоэнергии – это очень сложный процесс, требующий высококвалифицированных специалистов», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что специфика отрасли подразумевает специальное образование даже на самых низших должностях.

«На сегодня мы наблюдаем системный отток в другие отрасли промышленности (нефтяную, газовую, строительную) и сопредельные государства. Основная причина ухода специалистов – низкий уровень оплаты труда в электроэнергетике. Последствия нехватки специалистов напрямую влияет на работу электростанций. Их отсутствие приводит к срыву сроков сдачи, ввода объектов в эксплуатацию, и в целом на качестве ремонтных кампаний», - отметил вице-министр.

В подтверждение своих слов К. Рахимов привел пример.

«Так, если в 2016 году на основных электростанциях Казахстана работали более 26 тыс. человек из производственного персонала, то по итогам 2020 года численность не превышает 23 тыс. человек, несмотря на увеличение объемов выработки на 15%», - заключил спикер.