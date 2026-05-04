В Казахстане назвали пять регионов с участниками ВОВ, получающими выплаты

Пять регионов, где сосредоточены получатели выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», передает агентство Kazinform.

В годы Великой Отечественной войны участие в боевых действиях приняли около 1,2 млн казахстанцев. Сегодня число участников войны в стране исчисляется единицами.

Всего специальное государственное пособие получают 83 человека по всей стране, из них 69 — участники и 14 — инвалиды Великой Отечественной войны.

Наибольшее число получателей выплат сосредоточено в Алматы — 26 человек. Далее следуют Алматинская область — восемь, Костанайская область — шесть, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области — по четыре человека.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ветеранам выплатили 1,5 млрд тенге пособий в январе-феврале этого года.