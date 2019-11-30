В Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции - Равиль Тюлебаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О новшествах в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции» рассказал в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Могу с уверенностью заявить, что с принятием данного закона в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции, - сказал спикер. - Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных. Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, акимы районов, обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления»

По новой редакции закона первый руководитель обязан подавать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Равиль Тюлебаев разъяснил, какие лица понимаются под непосредственными подчиненными: «Для руководителя центрального государственного органа (министра) – это его заместители, ответсекретарь либо руководитель аппарата, руководители областных подразделений. Для акима области, города республиканского значения, столицы непосредственными подчиненными являются его заместители, руководитель аппарата, аким района (города областного значения). Заместитель руководителя центрального госоргана (вице-министр) подает в отставку в случае совершения коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения. Заместитель акима области несет ответственность за руководителей курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. Аким района ответственен за своих заместителей, руководителя аппарата, руководителей курируемых районных исполнительных органов, акимов сел, поселков, сельских округов».

Спикер отметил, что согласно Закону «О государственной службе» заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку - это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность.

«В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпусов А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления», - сообщил первый заместитель руководителя департамента.

Кроме того, руководитель обязан предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных. «Введена ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, что приводит к неблагоприятной с точки зрения коррупции обстановке в возглавляемом им госоргане или подразделении. Даже если непосредственные подчиненные не совершали коррупционных преступлений, но анализ показывает, что в данном госоргане или в каком-то конкретном областном подразделении резко возрос уровень коррупции, будет рассматриваться вопрос дисциплинарной ответственности руководителя. Антикоррупционная служба как уполномоченный орган будет активно поднимать эти вопросы, беспокоить госорганы, инициировать рассмотрение ответственности руководителей, которые должны заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах», - сообщил Равиль Тюлебаев.

По его словам, согласно новому закону, вводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов.

«Этот механизм дает возможность уже на стадии разработки законодательных и подзаконных актов выявлять и устранять нормы, потенциально несущие в себе коррупционные риски. Такую задачу поставил Глава государства в своем Послании народу Казахстана. При разработке механизма будут предусмотрены соответствующие нормы. Все заключения экспертов будут в открытом доступе. Активное участие общественности позволит принимать более качественные законы, постановления Правительства, приказы министров и другие акты», - подчеркнул первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», предусматривающий ответственность первых руководителей госорганов за коррупционные правонарушения своих подчиненных. Согласно внесенным изменениям, отныне политические государственные служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.