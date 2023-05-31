В Казахстане насчитывается 6 тыс востребованных профессий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сегодня отмечается спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работодатели больше сегодня требуют работников среднего профессионально-технического образования. У них сегодня потребность именно на этот уровень идет», - сказала Тамара Дуйсенова на выездном заседании Управляющего комитета проектного офиса по развитию национальной системы квалификаций.

Она также сообщила, сколько профессий на сегодня имеется в Казахстане.

«Сегодня согласно классификатора у нас в Казахстане имеется более 12 тыс профессий, из них 6 тыс востребованы на рынке труда. Мы это определяем по электронной бирже труда и по данным Центров занятости и непосредственно по опросам работодателей», - отметила Тамара Дуйсенова.