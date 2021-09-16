РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:25, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане намерены выставить на приватизацию транспортные службы и предприятия по благоустройству

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как далее в Казахстане планируют сокращать государственное участие в предпринимательстве, рассказал заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие изменения предусмотрены в законопроекте: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

    «Сегодня в Казахстане создано и функционирует более 2 тысяч предприятий (АО, ТОО) коммерческого профиля. Несмотря на сокращение их видов деятельности на треть, с 347 до 242, данный инструмент регулирования не оказывает существенного влияния на уровень государственного участия в предпринимательстве, поскольку не затрагивает основные виды деятельности», - сказал Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

    Для решения этой проблемы, по его словам, предлагается проведение секторального анализа государственной собственности.

    «Базовыми критериями для исключения государственного участия при секторальном подходе будут определены доля МСБ, объем частных инвестиций в отрасль, оборот розничной торговли частных предпринимателей и так далее. К примеру, на уровне городов республиканского, областного и районного значения должны быть приватизированы стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия по благоустройству и прочее», - пояснил Рустам Ахметов.

    Было отмечено, что еще одним способом сокращения государственного участия является определение исчерпывающего перечня и сокращений оснований для выделения государственных заданий, как наиболее распространенной формы финансирования государственных компаний.

    Как показывает статистика, объем средств, выделяемых на государственные задания, стремительно растет: с 171 млрд тенге в 2018 году до 378 млрд тенге в 2020 году.

    «Предлагаемый перечень позволит ограничить рост неконкурентного закупа товаров и заложить правовые основы для его дальнейшего сокращения. Ожидаемый эффект от предложенного в законопроекте cокращения государственных заданий уже составит 30 млрд тенге», - резюмировал Рустам Ахметов.

    Теги:
    Бизнес Экономика Мажилис
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!