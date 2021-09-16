В Казахстане намерены выставить на приватизацию транспортные службы и предприятия по благоустройству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как далее в Казахстане планируют сокращать государственное участие в предпринимательстве, рассказал заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие изменения предусмотрены в законопроекте: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

«Сегодня в Казахстане создано и функционирует более 2 тысяч предприятий (АО, ТОО) коммерческого профиля. Несмотря на сокращение их видов деятельности на треть, с 347 до 242, данный инструмент регулирования не оказывает существенного влияния на уровень государственного участия в предпринимательстве, поскольку не затрагивает основные виды деятельности», - сказал Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

Для решения этой проблемы, по его словам, предлагается проведение секторального анализа государственной собственности.

«Базовыми критериями для исключения государственного участия при секторальном подходе будут определены доля МСБ, объем частных инвестиций в отрасль, оборот розничной торговли частных предпринимателей и так далее. К примеру, на уровне городов республиканского, областного и районного значения должны быть приватизированы стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия по благоустройству и прочее», - пояснил Рустам Ахметов.

Было отмечено, что еще одним способом сокращения государственного участия является определение исчерпывающего перечня и сокращений оснований для выделения государственных заданий, как наиболее распространенной формы финансирования государственных компаний.

Как показывает статистика, объем средств, выделяемых на государственные задания, стремительно растет: с 171 млрд тенге в 2018 году до 378 млрд тенге в 2020 году.

«Предлагаемый перечень позволит ограничить рост неконкурентного закупа товаров и заложить правовые основы для его дальнейшего сокращения. Ожидаемый эффект от предложенного в законопроекте cокращения государственных заданий уже составит 30 млрд тенге», - резюмировал Рустам Ахметов.