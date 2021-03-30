В Казахстане намерены выделять гранты для студентов, переводящихся из вузов соседних государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены выделять образовательные гранты для студентов, переводящихся из вузов соседних государств. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас прорабатывается вопрос выделения образовательных грантов для студентов, переводящихся из вузов соседних государств, по 200 грантов ежегодно. Планируется выделять гранты два раза в год, в соответствие с академическим периодом вузов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что Центр академического превосходства будет создан на базе СКГУ им. М. Козыбаева.

«По высшему образованию в соответствии с поручением Главы государства разработан проект в Центре академического превосходства, также этот центр планируем создать на базе СКГУ им. М. Козыбаева», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Отметим, Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.

«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.