В Казахстане намерены ввести институт судебного контроля за исполнением судебных актов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств. Об этом заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя проект Административного процедурно-процессуального кодекса РК на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части осуществления административного судопроизводства предусмотрены следующие основные положения. Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств», - сказал Марат Бекетаев.

На сегодняшний день, как отметил министр, споры с органами власти рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

«Однако действующий порядок не учитывает, что орган власти с одной стороны и гражданин с другой фактически неравны. Руководствуясь принципом активной роли, суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно», - пояснил Марат Бекетаев.

Кроме того, было отмечено, что водится институт судебного контроля за исполнением судебных актов.

В частности, предусматривается возможность неоднократного применения судами денежных взысканий (до 100 МРП) как вида процессуального принуждения в целях обеспечения своевременного исполнения их требований.



