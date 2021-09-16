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    12:40, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане намерены внести изменения в систему госзакупок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – В Казахстане намерены внести изменения в систему госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Изменения предусмотрены в законопроекте: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

    «Развитие конкуренции на государственных закупках. В условиях смешанной экономики при осуществлении закупок государство выступает в качестве крупнейшего потребителя целого ряда отраслей экономики, превращая закупки в мощный инструмент поддержки предпринимательства. Между тем, согласно данным только за 2020 год объем государственных закупок из одного источника путем прямого заключения договора превысил 2 трлн 300 млрд тенге, что составляет не менее 40 % от общего объема государственных закупок, или 3,6 % ВВП», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

    В этой связи, как было отмечено, предлагается ограничить применение 9 оснований закупок из одного источника, из них 3 полностью исключить. Ожидается, что экономический эффект составит более 49 млрд тенге ежегодно.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

    «На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.

    Теги:
    Закон и право Парламент Экономика Мажилис
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