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    13:08, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане намерены внедрить квоты для людей с особыми потребностями на выборах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить квоты для людей с особыми потребностями в партийных списках на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы строим инклюзивное общество, пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан и помимо женщин и молодежи установить квоты и для людей с особыми потребностями», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

    Ранее в Казахстане внедрили 30-процентную квоту в партийных списках для женщин и молодежи на выборах. В частности в Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи.


    Теги:
    Президент Казахстана Послание Президента-2021 Выборы Послание Президента РК
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