В Казахстане намерены увеличить уставной капитал товарных бирж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрить двухуровневую систему товарных бирж. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях формирования стабильной биржевой отрасли, законопроектом предлагается введение двухуровневой системы товарных бирж», - сказал Бахыт Султанов.

Было отмечено, что первый уровень касается товарных бирж, осуществляющих торги биржевыми товарами, предусмотрено увеличение уставного капитала до 700 тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Второй уровень. Для товарных бирж, осуществляющих торги только нестандартизированными товарами, требования по минимальному размеру уставного капитала остаются на прежнем уровне – не менее 300 тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

«Разделение на подвиды деятельности бирж придаст импульс для совершенствования и развития биржевой торговли. То есть биржи, торгующие только нестандартизированными товарами, будут стремиться нарастить свой потенциал путем консолидации с другими игроками, увеличения объемов торгов за счет расширения спектра услуг и улучшения их качества», - пояснил Бахыт Султанов.