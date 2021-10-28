НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены увеличить часы по антитеррористической подготовке охранных служб. Об этом рассказал эксперт департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Данияр Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время департаментом по контролю за охранной деятельностью ведётся работа по пересмотру типовых учебных планов по подготовке и переподготовке охранников эксперт департамента по контролю за охранной деятельностью, где планируется увеличить количество часов по антитеррористической подготовке», - отметил Данияр Султанов.

Спикер также отметил, что в целях воспрепятствования совершения актов терроризма на объектах организовывается подготовка, обучение сотрудников охранных организаций к первичному реагированию на угрозы совершения актов терроризма.

Ранее сообщалось о требованиях к частным охранным организациям для получения лицензий.