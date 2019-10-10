В Казахстане намерены усилить защиту граждан от туроператоров-мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев предложил усилить защиту прав казахстанцев в туристических поездках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях урегулирования туристского бизнеса министерство предлагает совершенствовать действующий механизм системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма. В этой части законопроекта предлагаем принять комплекс мер по повышению уровня защиты при выездном туризме (внедрение механизма присвоения туристского кода гражданам Республики Казахстан в рамках выездного туризма, регламентация порядка взноса и возврата сумм гарантирования и др.)», - сказал Уркен Бисакаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в законодательство РК «О туристской деятельности» в Мажилисе.

По его словам, необходимость данной поправки в Закон связана с тем, что не все туроператоры, осуществляющие деятельность на рынке, выполняют обязательства, установленные действующим законодательством в сфере туристкой деятельности.

«Отсутствие механизма по приостановлению лицензий для субъектов туристкой деятельности, нарушивших требования действующего законодательства, не дает возможности стопроцентного гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма. Коротко говоря, некоторые туроператоры могут злоупотреблять своей безнаказанностью», - добавил спикер.