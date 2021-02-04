Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

В Казахстане намерены усилить грантовое финансирование научных результатов

Автор:  
Серик Сабеков
4 Февраля 2021, 10:39
В Казахстане намерены усилить грантовое финансирование научных результатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены создать единую базу ученых. Об этом сообщил сенатор Едил Мамытбеков, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В законопроекте предусматривается норма по созданию единой базы ученых, экспертов как казахстанских, так и зарубежных экспертов. Это позволит приводить в адекватное соответствие уровень рецензентов с уровнем научных проектов на предмет экспертной оценки проектов на грантовое и программно-целевое финансирование», - сказал Едил Мамытбеков.

Сенатор добавил, что процессы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности вовлечены в сферу бюджетного финансирования со стороны государства.

«Тем самым усиливаются меры поддержки двух ключевых звеньев – эффективного грантового финансирования и коммерциализации научных результатов. И это явится серьезным шагом в активизации процессов формирования реальной Национальной инновационной системы Казахстана», - пояснил Едил Мамытбеков.

Спикер добавил, что сегодня в РК приходит понимание роли науки как огромного по влиянию фактора инновационного развития производства и роста конкурентоспособности экономики.


Наука   Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш