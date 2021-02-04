В Казахстане намерены усилить грантовое финансирование научных результатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены создать единую базу ученых. Об этом сообщил сенатор Едил Мамытбеков, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В законопроекте предусматривается норма по созданию единой базы ученых, экспертов как казахстанских, так и зарубежных экспертов. Это позволит приводить в адекватное соответствие уровень рецензентов с уровнем научных проектов на предмет экспертной оценки проектов на грантовое и программно-целевое финансирование», - сказал Едил Мамытбеков.

Сенатор добавил, что процессы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности вовлечены в сферу бюджетного финансирования со стороны государства.

«Тем самым усиливаются меры поддержки двух ключевых звеньев – эффективного грантового финансирования и коммерциализации научных результатов. И это явится серьезным шагом в активизации процессов формирования реальной Национальной инновационной системы Казахстана», - пояснил Едил Мамытбеков.

Спикер добавил, что сегодня в РК приходит понимание роли науки как огромного по влиянию фактора инновационного развития производства и роста конкурентоспособности экономики.