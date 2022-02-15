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В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК

15 Февраля 2022 12:00
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В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил необходимость стимулирования создания обрабатывающих производств за счет обеспечения сырьем по доступной цене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства поставлена задача по принятию нового Водного кодекса. Поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в недельный срок внести в Правительство основные подходы по реализации единой государственной водной политики, которая обеспечит сохранение водно-ресурсного потенциала», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что в целях дальнейшего развития обрабатывающей промышленности необходимо обеспечить стимулирование создания обрабатывающих производств за счет обеспечения сырьем по доступной цене.

«Сегодня Правительством совместно с крупными предприятиями ГМК прорабатывается вопрос по созданию пояса малых и средних предприятий вокруг собственных производств. В рамках проводимой работы поручаю Министерству индустрии совместно с предприятиями ГМК (горно-металлургический комплекс) выработать комплексные меры по стимулированию обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Серик Сабеков

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