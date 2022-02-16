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В Казахстане намерены создать комплексную систему защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены создать комплексную систему защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Такие поправки планируют внести в законодательство по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Второй блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции», - сказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, представляя поправки в законодательство по противодействию коррупции на пленарном заседании Мажилиса.
Было отмечено, что в целях создания комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, предлагается:
1) закрепить, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии;
2) отнести информацию об оказании лицом содействия в противодействии коррупции к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение;
3) в целях устранения правовых пробелов и совершенствования действующих механизмов защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, внести комплекс поправок, исключающие недостатки действующих норм.
Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».
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