В Казахстане намерены создать комплексную систему защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены создать комплексную систему защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Такие поправки планируют внести в законодательство по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции», - сказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, представляя поправки в законодательство по противодействию коррупции на пленарном заседании Мажилиса.

Было отмечено, что в целях создания комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, предлагается:

1) закрепить, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии;

2) отнести информацию об оказании лицом содействия в противодействии коррупции к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение;

3) в целях устранения правовых пробелов и совершенствования действующих механизмов защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, внести комплекс поправок, исключающие недостатки действующих норм.

Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».