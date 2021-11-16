В Казахстане намерены создать единую цифровую платформу науки и высшего образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доработать и внести в Правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021-2025 годы поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с министерствами финансов, нацэкономики, заинтересованными госорганами до 22 ноября текущего года доработать и внести в Правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021-2025 годы», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер отметил, что также необходимо проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и по открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу «Назарбаев Университета».

«Следует продолжить работу по развитию зарубежных и двухдипломных программ, академической мобильности преподавателей и студентов», - добавил Аскар Мамин.

Глава Кабмина также поручил совместно с заинтересованными госорганами проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.