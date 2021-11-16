+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане намерены создать единую цифровую платформу науки и высшего образования

16 Ноября 2021 10:41
Поделиться:
В Казахстане намерены создать единую цифровую платформу науки и высшего образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доработать и внести в Правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021-2025 годы поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет
В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане 40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК

«Совместно с министерствами финансов, нацэкономики, заинтересованными госорганами до 22 ноября текущего года доработать и внести в Правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021-2025 годы», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер отметил, что также необходимо проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и по открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу «Назарбаев Университета».

«Следует продолжить работу по развитию зарубежных и двухдипломных программ, академической мобильности преподавателей и студентов», - добавил Аскар Мамин.

Глава Кабмина также поручил совместно с заинтересованными госорганами проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Образование   #МОН   #Дорожная карта  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет
В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением
Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане
40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
5 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
6 Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Читайте также
40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК
Когда казахстанцы смогут платно привиться вакциной Pfizer
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив