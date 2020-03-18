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В Казахстане намерены регламентировать использование беспилотников

18 Марта 2020 12:45
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В Казахстане намерены регламентировать использование беспилотников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают законодательно регламентировать использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается определить на законодательном уровне понятия цифрового актива, майнинга, токена, а также технологии блокчейн и отнести цифровой актив к имуществу. Также предусматриваются законодательное определение понятия «интеллектуальный робот» и закрепление ответственности лица, выступающего в качестве собственника или владельца робота», - сказал Аскар Жумагалиев, представляя в Мажилисе законопроект по внедрению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий.

Министр добавил, что по беспилотным летательным аппаратам предлагается ряд поправок относительно согласования полета с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации (Авиационная администрация Казахстана) и применения правоохранительными органами специальных средств при их полете над зоной охранных мероприятий и в зоне охраняемых объектов (применение оружия - Законы РК «О службе государственной охраны», «Об органах национальной безопасности»).



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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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