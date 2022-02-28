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В Казахстане намерены  развивать новые турпродукты

28 Февраля 2022 10:53
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В Казахстане намерены  развивать новые турпродукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны рекомендации по развитию новых турпродуктов. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для того, чтобы создать комфорт и удобство туристам, кроме больших проектов по строительству инфраструктуры, важно развивать и неосязаемые компоненты турпродукта. Поэтому, в прошлом году три мероприятия посвящены обучению и повышению компетенции туррынка. Три тысячи человек прошли семинары, тренинги и онлайн курсы, в том числе почти 500 сельских жителей, желающих принимать туристов», - сказал Даруен Абаев.

Был отмечено, что на сегодня утверждена программа «Знак качества». Обследованы 3 300 объектов туризма по детско-юношескому, городскому, агротуризму и маршрутам Шелкового пути, разработаны рекомендации по развитию новых турпродуктов.

«КазахТуризм» также работает по привлечению международных мероприятий в Казахстан. Уже подтверждено проведение 12 MICE мероприятий (форумы, конференции, выставки и др.) на 2022-2025 годы с участием пяти тысяч иностранных делегатов.

«Каждое второе мероприятие посвящено продвижению туристского потенциала. При этом, делается упор на инструменты цифрового маркетинга и PR», - добавил Даурен Абаев.

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#Правительство РК   #Туризм   #Мажилис   #Минкультуры  
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Автор:

Серик Сабеков

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