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    17:21, 02 Июль 2021 | GMT +6

    В Казахстане намерены разработать карты гендерных нужд и потребностей всех регионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2023 года в Казахстане планируется разработка и внедрение карты гендерных нужд и потребностей. Об этом сообщила сенатор Динар Нукетаева в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 2016 году была утверждена Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Ее целью является поддержка, укрепление и защита семьи и преодоление всех форм дискриминации по половому признаку. В рамках Концепции начато внедрение в пилотном режиме гендерного бюджетирования, до 2023 года планируется разработка и внедрение карты гендерных нужд и потребностей по всей стране», - сказала Динар Нукетаева.

    Депутат отметила, что вчера в своем видеообращении на глобальном форуме «Поколение равенства» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на протяжении 30 лет Независимости Казахстан последовательно проводит прогрессивную политику, ориентированную на поддержку женщин. Также, Глава государства предложил создать в Центральной Азии региональную платформу знаний для обмена передовым опытом в области гендерного равенства и предотвращения насилия.

    По гендерным вопросам Казахстан активно сотрудничает с рядом международных организаций и работает в тесном контакте с ОБСЕ, ЮНИФЕМ (Женский Фонд Организации Объединённых Наций), ЮСАИД (Агентство США по международному развитию) и ПРООН.

    «Казахстан присоединился к более 30-ти важнейшим конвенциям и декларациям ООН и других международных организаций. Они направлены на совершенствование и дальнейшее развитие национального законодательства, обеспечение равных возможностей женщин и мужчин. Это конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», «О гражданстве замужней женщины», «О политических правах женщин», «О правах ребенка» и другие», - добавила Динар Нукетаева.


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