В Казахстане намерены расширять участие гражданского общества в жизни государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –МИОР намерено расширять участие гражданского общества в жизни государства. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Нам нужно расширять в том числе и участие гражданского общества. Гендерная политика - это наш приоритет. Я хочу попросить вовлекать нас во все подобные инициативы. Мы хотим стать проактивным игроком, будем приглашать вас в целом работать вместе. Перед нами поставлена задача не просто по улучшению положения одной из сторон населения, пред нами стоит задача по улучшению в целом нашего общества. Эта задача общая для нас всех», - сказал Александр Данилов, выступая на круглом столе в МИД РК на тему «Женщины, мир и безопасность».

В этом вопросе, как отметил спикер, важно усилить работу в регионах.

«Здесь мы хотим шире работать в регионах. Необходимо усилить работу на региональном уровне, усилить работу по повышению знаний и информированности не только женщин, но и мужчин о том, почему эта тематика должна быть одной из самых главных. Я вас уверяю, что мы будем тем игроком, который будет вам помогать в имплементации планов, соглашений, резолюций, и, в первую очередь, добиваться с вами результатов», - заверил Александр Данилов.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что Казахстаном достигнуты определенные успехи в продвижении женщин во всех сферах деятельности.

«Мы с вами собрались здесь и обсуждаем вопросы мира и безопасности. Сегодня всесторонний и серьезный диалог по этой теме как никогда необходим. Современная обстановка в мире характеризуется нарастающей конфронтацией и нестабильностью. Негативные последствия противостояний и дезинтеграция подвергают опасности целые регионы и порождает дестабилизацию и глобальную угрозу», - сказала Аида Балаева.

Спикер подчеркнула, что особое значение в этом контексте приобретает принятая в 2010 году резолюция Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность».