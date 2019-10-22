В Казахстане намерены предоставить преимущество победителям олимпиад и спортивных соревнований при поступлении в вузы

НУР-СУЛТАН. КАКЗИНФОРМ – В Казахстане планируется на законодательном уровне предоставить преимущественное право на присуждение образовательных грантов победителям международных олимпиад, международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов.

«В целях расширения доступа сельской молодежи к качественному образованию установлена 30 % квота приема в вузы (в 2019 году принято 6040 чел.), а в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» предусмотрена квота приема в размере 10% (в 2017 году выделено – 3793 гранта, 2018 году – 5089 грантов, в 2019 году – 5109 грантов). Кроме того, для выявления талантов и поддержки одаренных детей из сельской местности по инициативе Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы запущен проект «ЕЛ ҮМІТІ», в котором запланировано проведение Национального интеллектуального турнира «Мың бала». Его победители получат преимущественное право при поступлении в специализированные школы для одаренных детей НАО «Республиканская физикоматематическая школа», «Білім-инновация», специализированные школы интернаты», - отмечено в ответе.

Глава Правительства продолжил, что для расширения доступа к получению высшего образования, предотвращения оттока за рубеж выпускников школ и колледжей приняты следующие системные меры: - за последние три года увеличен в 1,8 раза объем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием (58,5 тыс. грантов); - дана возможность до 4-х раз пройти единое национальное тестирование (далее – ЕНТ); - введена с 2018 года практика условного зачисления в вузы до завершения первого академического периода (более 3 тыс. чел.); - снято требование сдачи ЕНТ при переводе казахстанских граждан из зарубежных вузов; - для повышения интеллектуального уровня населения функционирует образовательная платформа «Қазақстанның ашық университеті», предлагающая бесплатный доступ к онлайн-курсам от ведущих вузов и преподавателей страны (на сегодня подключились более 30 тыс.чел) и др.

«В данный момент планируется на законодательном уровне предоставить преимущественное право на присуждение грантов победителям международных олимпиад, международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, президентской, республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам», - сообщил Аскар Мамин.