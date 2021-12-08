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В Казахстане намерены повысить требования к товарным биржам

8 Декабря 2021 11:31
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В Казахстане намерены повысить требования к товарным биржам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечено в заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию, законопроект направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение объемов биржевой торговли.

Данный законопроект одобрен в первом чтении 24 ноября 2021 года.

В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на уточнение понятия биржевого товара и беспрепятственное участие дилеров, являющихся отечественными товаропроизводителями на биржевых торгах. А также отдельно выделена специализированная биржа, торгующая углеродными единицами.

Кто того, внесены поправки, предусматривающие повышение требований к деятельности товарных бирж, введение единых правил биржевой торговли и компетенции Министерства торговли и интеграции по администрированию правил биржевой торговли. А также исключены нормы, нарушающие принципы рыночных отношений и конкуренции в сфере биржевой торговли, и уточнено понятие оптово-распределительных центров и их функций.

Кроме того, депутатами внесены нормы в законы Республики Казахстан «О государственных услугах», «О персональных данных и их защите», «О доступе к информации», «Об информатизации» по вопросам защиты персональных данных.

В связи с этим, заголовок законопроекта изложен в новой редакции: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных».

Все комитеты Мажилиса Парламента дали положительные заключения по законопроекту.

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#Мажилис   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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