В Казахстане намерены повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении Комитета по финансам и бюджету палаты, проект закона разработан в целях реализации отдельных поручений Главы государства, инициатив по поддержке бизнеса и граждан, мер по улучшению налогового администрирования, которые направлены в том числе на противодействие теневой экономике.

Нормы проекта Закона направлены на решение следующих задач.

1. В целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан по стимулированию экспортеров к продаже валютной выручки на внутреннем рынке, данного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, в законопроекте предлагаются нормы по предоставлению упрощенного порядка возврата НДС в размере до 80 % при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.

В целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан, данного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года в законопроекте предусмотрено исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на минимальный расчетный показатель.

2. В целях поддержки бизнеса и граждан проекта Закона предлагается:

- уведомлять налогоплательщиков физических лиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО «Правительство для граждан»;

- предоставить право с 1 января 2021 года исчислять налог на отдельные транспортные средства категории «В» по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности;

- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственное жилье физического лица;

- предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);

- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки;

- предоставить второй способ уплаты акциза по алкогольной продукции - в день отгрузки алкогольной продукции, при представлении обязательства о целевом использовании учетно-контрольной марки и банковской гарантии или залога имущества.

3. В целях совершенствования налогового администрирования, которое направлено, в том числе на противодействие теневой экономике, проекта Закона предлагается:

- имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

- регулировать мобильные платежи;

- предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний. Данная норма необходима в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость иностранными интернет-компаниями (налога на «Google»);

- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в штрих-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

- пересмотреть с 2023 года виды деятельности, разрешенные для применения специальных налоговых режимов и единого совокупного платежа.

Кроме этого, проекта Закона предлагается:

- исключить из Налогового кодекса нормы по контрольному счету НДС, применяемом при возврате превышения НДС;

- с 1 января 2023 года повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков за проезд иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении по территории Республики Казахстан, с 20 до 30 МРП;

- определять критерии системы управления рисками на уровне подзаконного акта;

- заменить термин «акцизные марки» в части табачной продукции на термин «средства идентификации».

Проект Закона был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента 10 ноября текущего года.

По проекту Закона проведены 7 заседаний Рабочей группы и расширенные заседания Комитета по финансам и бюджету с участием заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.

В рамках работы над проектом Закона депутатами внесены поправки, касающиеся:

- исключения из проекта Закона норм, связанных с введением обязательного досудебного порядка урегулирования налоговых споров по результатам камерального контроля;

- уточнения понятия «жилище» на «единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой», рассматриваемое при предоставлении рассрочки по уплате налогов;

- продления сроков действия статьей 427 и 428 Налогового кодекса до 1 января 2025 года и уточнения их редакций;

- уточнения сроков введения в действие некоторых норм проекта закона в соответствии со статьей 3 Налогового Кодекса Республики Казахстан и требованиями Закона Республики Казахстан «О правовых актах»;

- особенностей применения налоговых льгот по КПН участниками международного технологического парка «Астана Хаб» и специальных экономических зон по доходам в сфере IT-технологий в целях соблюдения международных обязательств Республики Казахстан;

- приведения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в соответствие с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, в части введения Соглашения об инвестиционных обязательствах, заключение которых будет предоставлять налогоплательщикам гарантию стабильности налогового законодательства.

Поправки депутатов, предусматривающие сокращение поступлений государственного бюджета и требующие решения Республиканской бюджетной комиссии, были направлены в Правительство Республики Казахстан для получения заключения. Поддержанные заключением Правительства Республики Казахстан нормы были приняты Комитетом и отражены в сравнительной таблице.

Кроме этого, депутатами также были внесены поправки по приведению норм проекта закона с правилами юридической техники и уточняющего характера.