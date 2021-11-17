-
-
-
-
-
-
13:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Казахстане намерены повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечено в заключении Комитета по финансам и бюджету палаты, проект закона разработан в целях реализации отдельных поручений Главы государства, инициатив по поддержке бизнеса и граждан, мер по улучшению налогового администрирования, которые направлены в том числе на противодействие теневой экономике.
Нормы проекта Закона направлены на решение следующих задач.
1. В целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан по стимулированию экспортеров к продаже валютной выручки на внутреннем рынке, данного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, в законопроекте предлагаются нормы по предоставлению упрощенного порядка возврата НДС в размере до 80 % при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.
В целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан, данного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года в законопроекте предусмотрено исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на минимальный расчетный показатель.
2. В целях поддержки бизнеса и граждан проекта Закона предлагается:
- уведомлять налогоплательщиков физических лиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО «Правительство для граждан»;
- предоставить право с 1 января 2021 года исчислять налог на отдельные транспортные средства категории «В» по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности;
- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственное жилье физического лица;
- предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);
- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки;
- предоставить второй способ уплаты акциза по алкогольной продукции - в день отгрузки алкогольной продукции, при представлении обязательства о целевом использовании учетно-контрольной марки и банковской гарантии или залога имущества.
3. В целях совершенствования налогового администрирования, которое направлено, в том числе на противодействие теневой экономике, проекта Закона предлагается:
- имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
- регулировать мобильные платежи;
- предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний. Данная норма необходима в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость иностранными интернет-компаниями (налога на «Google»);
- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в штрих-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;
- пересмотреть с 2023 года виды деятельности, разрешенные для применения специальных налоговых режимов и единого совокупного платежа.
Кроме этого, проекта Закона предлагается:
- исключить из Налогового кодекса нормы по контрольному счету НДС, применяемом при возврате превышения НДС;
- с 1 января 2023 года повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков за проезд иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении по территории Республики Казахстан, с 20 до 30 МРП;
- определять критерии системы управления рисками на уровне подзаконного акта;
- заменить термин «акцизные марки» в части табачной продукции на термин «средства идентификации».
Проект Закона был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента 10 ноября текущего года.
По проекту Закона проведены 7 заседаний Рабочей группы и расширенные заседания Комитета по финансам и бюджету с участием заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.
В рамках работы над проектом Закона депутатами внесены поправки, касающиеся:
- исключения из проекта Закона норм, связанных с введением обязательного досудебного порядка урегулирования налоговых споров по результатам камерального контроля;
- уточнения понятия «жилище» на «единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой», рассматриваемое при предоставлении рассрочки по уплате налогов;
- продления сроков действия статьей 427 и 428 Налогового кодекса до 1 января 2025 года и уточнения их редакций;
- уточнения сроков введения в действие некоторых норм проекта закона в соответствии со статьей 3 Налогового Кодекса Республики Казахстан и требованиями Закона Республики Казахстан «О правовых актах»;
- особенностей применения налоговых льгот по КПН участниками международного технологического парка «Астана Хаб» и специальных экономических зон по доходам в сфере IT-технологий в целях соблюдения международных обязательств Республики Казахстан;
- приведения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в соответствие с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, в части введения Соглашения об инвестиционных обязательствах, заключение которых будет предоставлять налогоплательщикам гарантию стабильности налогового законодательства.
Поправки депутатов, предусматривающие сокращение поступлений государственного бюджета и требующие решения Республиканской бюджетной комиссии, были направлены в Правительство Республики Казахстан для получения заключения. Поддержанные заключением Правительства Республики Казахстан нормы были приняты Комитетом и отражены в сравнительной таблице.
Кроме этого, депутатами также были внесены поправки по приведению норм проекта закона с правилами юридической техники и уточняющего характера.
- На недостатки национальных проектов указали депутаты
- Сколько казахстанских студентов предпочло зарубежные вузы отечественным
- Мажилис одобрил законопроект «Об ответственном обращении с животными»
- Мажилис одобрил законопроект о промышленной политике
- Мажилис одобрил законопроект по разграничению полномочий между правоохранительными органами
- Новая модель финансирования судов и отбора судейских кадров одобрена мажилисменами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана