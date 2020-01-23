В Казахстане намерены отменить обязательную экспертизу по ядерной и радиационной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены отменить обязательную экспертизу раз в три года по ядерной и радиационной безопасности предприятий этой отрасли. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в ходе презентации законопроекта по вопросам использования атомной энергии в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна норма, которая снижает нагрузку на предпринимательскую часть этой сферы, это повторная экспертиза ядерной безопасности и радиационной безопасности. Нынешняя норма в законодательстве звучит так, что такая экспертиза проводится каждые три года. Провели экспертизу, если никаких изменений в документации, проектно-технологической установке нет, но ты все равно должен прийти и через три года заново пройти эту аттестацию. Поэтому в рамках обсуждения с предприятиями этой отрасли пришли к мнению, что повторную экспертизу необходимо проходить только в случаях, если изменяется в системах, оборудовании проектная и технологическая документация, поэтому такое изменение вносим», - сказал Сунгат Есимханов.

Еще одним из изменений, как отметил вице-министр, является оптимизация государственных услуг.

«Как вы знаете, это деятельность лицензируется, поэтому у нас есть десять видов лицензий в атомной энергетике. Мы сейчас их как бы оптимизируем и три лицензии объединяем в одну. Это такие лицензии, что предприятия, которые занимаются всеми эти двумя-тремя видами деятельности, чтобы три раза не ходили, а с одной заявкой всю эту работу могли провести», - добавил Сунгат Есимханов.