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    11:23, 03 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане намерены ограничить размер пени по микрокредитам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании палаты было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан» внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан 15 сентября 2020 года.

    Законопроект разработан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № 34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» и поручением Главы государства, данным на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года.

    Цель законопроекта – это усиление защиты прав потребителей финансовых услуг. Поправки депутатов направлены на:

    - недопущение роста рисков кредитования и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан;

    - совершенствование механизма регулирования споров, усиления прав должников;

    - пресечение недобросовестных действий коллекторов, а также усиление защиты прав должников.

    Для повышения эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан, предусматривается:

    - единый правовой режим урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам, который распространяется не только на займы банков, но и кредиты микрофинансовых организаций (МФО);

    - сокращение (со 180 до 90 дней) сроков рассмотрения кредиторами обращений заемщиков и урегулирования проблемной задолженности;

    - утверждение нормативным правовым актом уполномоченного органа условий и порядка урегулирования задолженности.

    Для недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам (не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности) поправки предусматривают:

    - запрет банкам и МФО начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссий);

    - ограничение размера неустоек (штрафа, пени) по микрокредитам, а также запрет на начисление вознаграждения и комиссий по истечении 180 дней просрочки по всем видам ипотечных займов;

    - списание бланковых остатков по ипотечным жилищным займам, оставшихся после реализации залогового жилья, заемщиков с доходами, не превышающими минимальную заработную плату;

    - осуществление мониторинга рекламы финансовых организаций.

    Для ограничения рисков в сфере микрокредитования, недопущения мошеннических действий и превышения предельных ставок вознаграждения вводится обязанность:

    - банков и МФО представлять в кредитное бюро информацию о номинальных ставках и годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ), а также обязанность государственного кредитного бюро представлять эти сведения регулятору для надзорных целей;

    - МФО указывать ГЭСВ при распространении и размещении рекламы;

    - МФО уведомлять Агентство и орган по финансовому мониторингу о государственной регистрации в качестве микрофинансовой организации.

    Также в целях недопущения увеличения долговой нагрузки граждан за счет реструктуризации или рефинансирования микрокредита, при которых вознаграждение суммируется к основному долгу, предлагается запретить капитализацию (суммирование) просроченного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, к сумме основного долга.

    В заключении Комитета по финансам и бюджету отмечено, что законопроект устанавливает требования к минимальному размеру сформированного уставного капитала коллекторских агентств. Минимальный размер уставного капитала коллекторского агентства будет устанавливаться нормативным правовым актом уполномоченного органа.

    Для недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций, предлагается:

    - ввести запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров;

    - установить обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками;

    - ограничить взаимодействие коллектора с третьими лицами.


    Теги:
    Закон и право Парламент Права человека Общество Экономика Мажилис
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