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В Казахстане намерены ограничить принятие единственного жилья в залог

25 Ноября 2021 11:54
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В Казахстане намерены ограничить принятие единственного жилья в залог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица или индивидуального предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Как отметил сенатор Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты, в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается:

- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка.

Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственное жилье физического лица или индивидуального предпринимателя.


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#Сенат   #Жилье  
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Автор:

Серик Сабеков

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