В Казахстане намерены ограничить принятие единственного жилья в залог
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица или индивидуального предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».
Как отметил сенатор Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты, в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается:
- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;
- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка.
Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственное жилье физического лица или индивидуального предпринимателя.
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