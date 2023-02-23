В Казахстане намерены изменить законодательство относительно сферы услуг такси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) прошло рабочее совещание представителей государственных органов и Республиканской ассоциации служб такси Казахстана по вопросам регулирования платформенной занятости, в частности в сфере услуг частного извоза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Со стороны государственных органов в мероприятии приняли участие представители МТСЗН, министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, национальной экономики РК, индустрии и инфраструктурного развития РК, здравоохранения РК, внутренних дел РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также НПП РК «Атамекен».

В своем выступлении первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов отметил важность проводимой работы по внедрению в казахстанское законодательство инструментов регулирования платформенной занятости, ввиду высокого темпа развития данной сферы, в особенности услуг такси и курьерской доставки.

«Сейчас проводится работа по формализации и вовлечению лиц, занятых на интернет-платформах, в действующую систему социального обеспечения, не создавая барьеров и ограничений для развития платформенной занятости. В ближайшее время ожидается принятие поправок в законодательство, которые четко регламентируют взаимоотношения между оператором интернет-платформы, заказчиком и исполнителем», - отметил он.

Кроме того, вице-министр подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в закон «Об автомобильном транспорте», в частности признать перевозчиком такси физических лиц, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.

«Это позволит предоставить право физическим лицам напрямую договариваться с интернет-платформой для оказания услуг по перевозке пассажиров. В действующем законодательстве для официального осуществления деятельности по оказанию услуг такси физлицу необходимо заключить договор с ИП или юридическим лицом в лице таксопарка», - сказал Акмади Сарбасов.

В ходе совещания участники обсудили разработанную нормативно-правовую базу в сфере платформенной занятости и возможные цифровые решения по интеграции баз данных и информационных систем госорганов и популярных интернет-платформ, в которых заняты казахстанцы.