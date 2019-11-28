В Казахстане накоплено 120 млн тонн мусора – Магзум Мырзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Только 17,7% полигонов твердых бытовых отходов соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление отходами является приоритетной задачей Казахстана в рамках Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, согласно которой к 2030 году доля переработки отходов в стране должна быть доведена до 40%, к 2050 году – до 50%. Ежегодно в стране образуется порядка 4,5-5 млн тонн ТБО, всего накоплено 120 млн тонн ТБО. По республике из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 51, а сортировка – в 30 населенных пунктах.

Более 70% населения страны обеспечены услугами по сбору и вывозу отходов. Самые низкие показатели по стране в Акмолинской – 45%, СКО - 57%, Кызылординской области - 58%, тогда как в Костанайской области, в городе Нур-Султан - 100 %. Сегодня по республике действуют более 3,5 тыс. полигонов, из которых всего 17,7% соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Большинство полигонов переполнены и исчерпали свой срок службы», – сказал М.Мырзагалиев.

По его словам, для постоянного контроля за отходами министерством совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляется космическое зондирование мест размещения отходов и с 2018 года действует Геопортал космического мониторинга. Благодаря космическим снимкам определено в 2019 году 9 268 объектов несанкционированных свалок, из которых уже ликвидировано 1 303 объекта – 14%. Работа в данном направлении продолжается.

По итогам 9 месяцев 2019 года доля переработки и утилизации ТБО составляет 13,2%. Вместе с тем, на низком уровне находится переработка отходов в Акмолинской области – 3%, ЗКО – 4%, ВКО – 5%, тогда как в Алматинской области – 18%, городе Шымкент – 22%.

Во исполнение поручения Первого Президента-Елбасы Нурсултан Абишевича Назарбаева, озвученного в Послании в январе 2018 года, акиматами утверждены Комплекс мер по современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.