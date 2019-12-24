В Казахстане накопилось более 120 млн тонн твердых бытовых отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на мусорных полигонах Казахстана накоплено более 120 млн тонн ТБО (твердых бытовых отходов). Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн ТБО и ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что с 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,6% до 11,5%, а доли переработки промышленных отходов – с 26,8% до 32,2%.

«С 2019 года запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. Однако запущенный механизм не реализуется в достаточной степени, так как в регионах отсутствует соответствующая инфраструктура», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что анализ выявил проблемы с качеством атмосферного воздуха, загрязнением поверхностных вод, износом или отсутствием канализационных очистных сооружений, отсутствием или плохим состоянием полигонов ТБО. Кроме того, имеются и локальные экологические проблемы, ожидающие своего решения.

«Местные исполнительные органы стараются решить указанные проблемы посредством принятия комплексов мер по улучшению экологической ситуации. Тем не менее, необходимы меры на национальном уровне для улучшения состояния окружающей среды республики», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.