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    18:28, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    В Казахстане начинают активизироваться новые партийные проекты - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начинают активизироваться новые партийные проекты. Об этом заявила директор Института общественной политики партии «AMANAT» Мадина Нургалиева, выступая на национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мадина Нургалиева, директор Института общественной политики партии «AMANAT», заявила, что с Посланием Главы государства ожидается оживление общественной сферы.

    «Мы уже видим, что начинают активизироваться новые партийные проекты. К примеру, сразу после Послания было заявлено о создании двух новых политических партий, например, женской партии. Напомню, что у нас существует запрет на создание партий по региональному, гендерному признакам. И это важно с точки зрения обеспечения целостности государства. Мы можем различаться по идеологическим предпочтениям, установкам, ориентирам, но не должны делиться по каким-то физиологическим признакам. Новый импульс проявляется в активизации таких направлений, как экологическая, национал-патриотическая повестка. В целом, можно ожидать появления новых партийных проектов. Этому способствует либерализация норм о деятельности партий, упрощения процедуры их регистрации, поэтому вполне можно ожидать появления новых партийных игроков», – заключила она.

    В свою очередь заведующий Информационно-аналитическим отделом Сената Парламента РК Юрий Черкасов отметил, такие дискуссионные площадки имеют место быть.

    «То, что происходит такой активный диалог – это хорошо, он важен сейчас. В этом сыграло роль Послание. Хотел бы поздравить Казахстанский институт стратегических исследований с этим начинанием», – сказал Юрий Черкасов.


    Фото:almaty.tv





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    Послание Президента РК-2022 Политика Общество Послание Президента РК
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