В Казахстане начинают активизироваться новые партийные проекты - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начинают активизироваться новые партийные проекты. Об этом заявила директор Института общественной политики партии «AMANAT» Мадина Нургалиева, выступая на национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мадина Нургалиева, директор Института общественной политики партии «AMANAT», заявила, что с Посланием Главы государства ожидается оживление общественной сферы.

«Мы уже видим, что начинают активизироваться новые партийные проекты. К примеру, сразу после Послания было заявлено о создании двух новых политических партий, например, женской партии. Напомню, что у нас существует запрет на создание партий по региональному, гендерному признакам. И это важно с точки зрения обеспечения целостности государства. Мы можем различаться по идеологическим предпочтениям, установкам, ориентирам, но не должны делиться по каким-то физиологическим признакам. Новый импульс проявляется в активизации таких направлений, как экологическая, национал-патриотическая повестка. В целом, можно ожидать появления новых партийных проектов. Этому способствует либерализация норм о деятельности партий, упрощения процедуры их регистрации, поэтому вполне можно ожидать появления новых партийных игроков», – заключила она.

В свою очередь заведующий Информационно-аналитическим отделом Сената Парламента РК Юрий Черкасов отметил, такие дискуссионные площадки имеют место быть.

«То, что происходит такой активный диалог – это хорошо, он важен сейчас. В этом сыграло роль Послание. Хотел бы поздравить Казахстанский институт стратегических исследований с этим начинанием», – сказал Юрий Черкасов.

Фото:almaty.tv











