В Казахстане начинается осенний призыв в армию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем аппаратном совещании глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев сообщил о состоявшихся кадровых изменениях в Минобороны и представил полковника Адиля Бекова, назначенного начальником Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Минобороны РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее исполнявшие обязанности начальников Департамента территориальной обороны полковник Ризат Колпашев и Департамента радиационной, химической и биологической защиты и экологической безопасности подполковник Ержан Кулмагамбетов утверждены в этих должностях.

Во исполнение поручений Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК в ходе совещания были рассмотрены вопросы борьбы с коррупцией.

«В рамках нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям к ответственности будут привлекаться все – и нарушители, и их непосредственные руководители, вне зависимости от воинских званий и былых заслуг. Ряды Вооруженных сил должны быть чисты, чтобы не подрывать доверие народа к армии, к ее способности бескорыстно встать на защиту страны», - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

В настоящее время отмечается рост статистики по коррупционным правонарушениям в Вооруженных силах. Это происходит не из-за роста преступности в этой сфере, а вследствие изменения подхода процессу выявляемости. Осуществляется обмен информацией с уполномоченным органом на основе подписанного в феврале текущего года меморандума. Мы ничего не утаиваем. Большой акцент делается на принятие превентивных мер и усиление аналитической работы в этом направлении, с применением новых подходов.

Одним из главных пунктов повестки дня стал вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах. Благодаря строгому соблюдению карантинных мер было достигнуто сокращение случаев заболеваемости личного состава коронавирусной инфекцией.

На этой неделе прекращается деятельность военно-клинического госпиталя в Алматы в качестве инфекционного и провизорного стационара. В штатный режим работы госпиталь возвращен после выписки последнего гражданского пациента с COVID-19.

Главнокомандующие видов, командующие родов войск и региональных командований представили оперативную информацию о состоянии боеготовности Вооруженных сил РК.

С сентября по декабрь планируется провести работу по осеннему призыву граждан на срочную воинскую службу.

Администрация молодого пополнения, состоящая из должностных лиц, которые работают с новобранцами, должна быть назначена из числа наиболее подготовленных и добросовестных офицеров, сержантов по контракту, способных обеспечить высокий уровень учебного процесса, воинскую дисциплину в подразделениях.

Все мероприятия по призыву граждан на срочную службу должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Министр поручил до начала призыва молодого пополнения привести в соответствие казарменно-жилищный фонд, банно-прачечные комбинаты, столовые, учебно-материальную базу.

Создание условий по обустройству военных городков, организация жизни и быта военнослужащих, ремонт казарменного фонда, решение социальных вопросов - на особом контроле у министра обороны.

В этой связи глава оборонного ведомства подверг жесткой критике начальника Главного управления расквартирования войск за несоблюдение сроков ремонта солдатской столовой в одной из войсковых частей города Караганды. Проблема заключается в процессе расторжения договора с недобросовестным субъектом оказания услуг. Нурлан Ермекбаев потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос ремонта столовой.

В продолжение вопроса пополнения рядов Вооруженных сил профессиональными кадрами на прошлой неделе произведен отбор в военные учебные заведения Республики Казахстан и Российской Федерации.

В средствах массовой информации была опубликована жалоба жителей, проживающих в районе аэропорта города Актобе, на то, что вертолеты якобы пролетают близко от населенных пунктов.

Проведенный специалистами анализ показал, что маршруты разработаны в соответствии с требованиями законодательства, пролегают вблизи аэродрома и не могут быть изменены. Выполнение полетов на предельно малых высотах осуществляются в зонах, которые вынесены за 70-80 километров от города. Там нет населенных пунктов, а имеющиеся строения были возведены без разрешения и согласования с комитетом гражданской авиации.

Министр поручил Генеральному штабу, начальнику Главного управления военной полиции организовать выборочные проверки соединений, воинских частей и учреждений по вопросам: качества несения службы в суточном наряде, где особое внимание обратить на бдительность дежурных, готовности дежурных сил к действиям при возникновении внештатных (кризисных) ситуаций, организации противодиверсионной и антитеррористической защищенности.