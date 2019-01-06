В Казахстане начинается «Неделя азербайджанского кино»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 января на телеканале «Ел Арна» начинается Неделя азербайджанского кино. Речь идет о «золотой коллекции» азербайджанских фильмов, которые были продублированы на казахский язык, передает МИА «Казинформ».

Первым фильмом, который смогут увидеть телезрители в Казахстане, станет знаменитая комедия «Аршин мал алан». В 17:50 в эфире телеканала Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстане Рашад Маммадов расскажет об азербайджанском кинематографе и его ярких образцах, а уже в 18:00 начнется показ фильма «Аршин мал алан». Азербайджанские кинокартины можно будет смотреть ежедневно в 18:00.

В интервью МИА «Казинформ» Посол Рашад Маммадов рассказал о фильмах, которые будут показаны в эфире «Ел Арна»:

- В первую очередь хочется поблагодарить МИА «Казинформ» за интерес к данной теме. Это особо ценно для нас, ведь в прошлом году азербайджанскому кино исполнилось 120 лет. Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, тот факт, что «азербайджанское кино берёт начало с 1898 года означает, что Азербайджан - цивилизованная страна и с появлением кино на мировой арене оно пришло и в нашу республику». Наши первые фильмы были посвящены жизни Баку, переживавшего в тот период этап бурного развития, в связи с первым нефтяным бумом.

Что касается «золотой коллекции» азербайджанских фильмов, которые будут показаны в эфире телеканала «Ел Арна», то в их числе такие картины, как «Аршин Мал Алан», «Свекровь», «Сказание о любви», «Низами», «Тайна одной крепости», «Шкатулка Исмаилбека», «Если мы вместе», «Ее большое сердце», «Мачеха», «Здесь тебя не встретит рай» и др.

Эти фильмы были созданы уже в советский период и действительно стали гордостью нашего кинематографа, неувядающей классикой, которая находит своего зрителя и сегодня. Если говорить обо мне, то впервые эти фильмы я посмотрел в школьные годы и они произвели на меня большое впечатление. Каждая из этих картин уникальна по своему, и каждая можно сказать нашла свое место в моем сердце. Я с удовольствием смотрю эти фильмы снова и снова, теперь уже вместе со своими детьми. И мне приятно видеть то, с каким интересом мои дети смотрят эти фильмы.

- Давайте поговорим о легендарной азербайджанской картине «Аршин Мал Алан». Это - музыкальная комедия композитора Узеира Гаджибекова. Как вы считаете, в чем секрет успеха и популярности этого фильма?

- Успех состоит в гениальности произведения великого композитора Узеира Гаджибекова, который создал музыкальную оперетту «Аршин мал алан» в 1913 году. Именно поэтому оперетта «Аршин мал алан» получила мировое признание. Она была переведена на 80 языков мира и поставлена в 187 театрах 76 стран мира. Ее также неодократно экранизировали. Тот фильм, который будет показан в эфире «Ел арна», был снят в 1945 году с участием всесоюзно известного певца Рашида Бейбутова в главной роли. Любовь в народе к произведению У.Гаджибекова и предопределила большой интерес и вовлеченность жителей города в съемочный процесс. Можно сказать, что это стало своего рода народным кинопроектом, который удался на славу.

- Классика кинематографа Азербайджана отличается жанровым разнообразием. И зрители канала увидят и комедии, и мюзиклы, и драмы. Кинокартины каких жанров вы предпочитаете смотреть?

- В зависимости от настроения я предпочитаю разные фильмы. Особо отмечу, что те фильмы, которые будут показываться в эфире телеканала «Ел арна» могу назвать яркими, охватывающими разные возрастные категории. Одни из этих фильмов интересны мне, другие мои детям. Так, например, из моих любимых могу отметить помимо «Аршин мал алан» также комедию «Свекровь», из историко-драматических могу выделить фильм «Низами», о нашем великом поэте-мыслителе Низами Гянджеви, роль которого сыграл наш великий певец Муслим Магомаев.

А моим детям больше нравятся такие детские фильмы как «Здесь тебя не встретит рай», снятый по мотивам азербайджанской народной сказки «Меликмамед», «Тайна одной крепости», снятый на основе древней легенды и «Шкатулка Исмаил-бека», который можно назвать приключенским фильмом. Можно конечно перечислить еще ряд ярких фильмов таких как детский фильм «Волшебный халат», комедии «Не так, так эта», «Не бойся, я с тобой», фильм о военном разведчике времен Второй мировой войны «На дальних берегах» и многие другие. Так что, нам есть, что показать и уверен, что азербайджанские фильмы полюбятся и казахстанской аудитории.

- Каковы Ваши ожидания от «Недели азербайджанского кино», насколько это важно для сближения народов наших стран?

- Это очень важное мероприятие, которое несомненно очень полезно для сближения наших стран и народов. Ведь кино - это зеркало, которое отражает культуру и традиции. Мы братские народы, мы веками жили вместе, у нас одни и те же корни, и в этих фильмах мы можем найти много общего. Конечно же, это будет способствовать тому, что мы будем лучше понимать друг друга.

- Как вы считаете, какое влияние оказывает киноклассика на умы и сердца современных телезрителей?

- Киноклассика - это золотой фонд народа. Поэтому она может оказывать только положительное влияние на современное поколение. Нам надо беречь это достояние, популяризировать его среди подрастающего поколения, показывать им высокие стандарты нравственности, которые заложены в эти фильмах. Думаю, что это чрезвычайно важно для будущего.