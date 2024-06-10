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    14:15, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Подземные мечети Мангистау планируют включить в список ЮНЕСКО

    В Казахстане начаты работы по включению подземных мечетей Мангистау в список ЮНЕСКО
    Фото предоставлено ТОО «Турист»

    Началась подготовка номинационной документации для включения подземных мечетей Мангистау в список объектов наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Министерство культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Комитет по культуре приступил к разработке номинационных документов для подземных мечетей Мангистау на 2024 год. В целом планируется подготовить документацию по памятникам Бекет ата, Шопан ата, Шакпак ата, Караман ата и Султан епе в рамках номинации подземных мечетей Мангистау, - говорится в ответе ведомства на запрос корреспондента агентства.

    По данным МКИ, подготовка номинирующих документов требует большой работы в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.

    В частности, необходимо разработать проекты буферных зон для номинируемых объектов, выделить высшие общечеловеческие ценности объектов, предлагаемых в список ЮНЕСКО в связи с 10 критериями номинации, установленными ЮНЕСКО, разработать планы управления, провести предварительные мониторинговые работы. В дальнейшем планируется представить на международном пространстве архитектурные примеры средневековых мечетей и мавзолеев Казахстана (их последовательность будет определена), а также современные архитектурные произведения искусства (например, гостиница «Казахстан», каток «Медеу»).

    Теги:
    Туризм Культура Мечеть ЮНЕСКО История Казахстана Мангистауская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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