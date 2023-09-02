В Казахстане начался прием заявок на премию в области литературы и журналистики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начался прием заявок на премию для определения лучших работ в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.
Цель премии – признание заслуг писателей и журналистов перед обществом и государством, особо ценный вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства.
В премии могут участвовать автор (авторы) или коллектив авторов, творческие коллективы.
Прием заявок осуществляется с 1 сентября по 30 сентября 2023 года.
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан по следующим номинациям:
- «Интернет проект»;
- «Проект на телеканалах»;
- «Статья в печатных СМИ»;
- «Радио проект».
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан принимает документы по следующим номинациям:
- «Проза»;
- «Поэзия»;
- «Драматургия»;
- «Детская литература».
Работы будут оценены жюри, состоящим из заслуженных деятелей и экспертов в области литературы и журналистики.
По итогам премии лучшему представителю каждой номинации присваивается звание «Лауреат премии за лучшую работу в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства», вручается диплом и денежное вознаграждение.