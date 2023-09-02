В Казахстане начался прием заявок на премию в области литературы и журналистики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начался прием заявок на премию для определения лучших работ в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.



Цель премии – признание заслуг писателей и журналистов перед обществом и государством, особо ценный вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства.

В премии могут участвовать автор (авторы) или коллектив авторов, творческие коллективы.

Прием заявок осуществляется с 1 сентября по 30 сентября 2023 года.

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан по следующим номинациям:

- «Интернет проект»;

- «Проект на телеканалах»;

- «Статья в печатных СМИ»;

- «Радио проект».

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан принимает документы по следующим номинациям:

- «Проза»;

- «Поэзия»;

- «Драматургия»;

- «Детская литература».

Работы будут оценены жюри, состоящим из заслуженных деятелей и экспертов в области литературы и журналистики.

По итогам премии лучшему представителю каждой номинации присваивается звание «Лауреат премии за лучшую работу в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства», вручается диплом и денежное вознаграждение.

