В Казахстане начался национальный отбор на «Junior Eurovision-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане идет национальный отбор на международный конкурс «Junior Eurovision-2021», сегодня в 00.00 часов стартует онлайн-голосование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня начался второй этап национального отбора на детское «Евровидение». Первый этап проходил с 29 сентября по 6 октября. За это время поступило 819 заявок на участие в конкурсе. Сегодня жюри отобрало 30 участников из числа подавших заявки.

«Junior Eurovision» – масштабный проект, стимулирующий развитие детского творчества в Казахстане на международном уровне.

«Это представительное состязание, окрыляющее юных артистов. Радует то, что в нашей стране много одаренных детей. В последние годы Казахстан успешно показывает себя на детском «Евровидении». Свидетельством этому достижения Ержана Максима и Каракат Башановой. Надеемся, что и в этом году отечественные артисты будут защищать честь страны на достойном уровне», – сказал член жюри Канат Айтбаев.

Как сообщили организаторы, список 30 участников, прошедших на следующий этап, будет опубликован на сайте jevision.khabar.kz. Онлайн-голосование за претендентов начнется сегодня в 00:00 часов и продолжится до 12 октября.

Как отметила известная певица Мадина Садуакасова, среди требований, предъявляемых к участникам, диапазон голоса, умение держаться на сцене. Выбор достаточно сложный, потому, что талантливых детей много. Каждый участник одарен по-своему. Дети поют не только на казахском языке, но и на английском, французском и других языках.

Финал национального отбора на детское «Евровидение» пройдет в прямом эфире телеканала «Хабар» 6 ноября.

В состав жюри национального отбора входят: Хамит Шангалиев, Мадина Садвакасова, Бексултан Кенишкалиев, Канат Айтбаев, Ерлан Бекчурин, Карлыгаш Абдикаримова.

Отметим, в 19-ом детском конкурсе песни «Junior Eurovision Song Contest» будут представлены 19 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Испания и Украина. На территории Казахстана конкурс «Junior Eurovision Song Contest» будет транслироваться телеканалом «Хабар».

Финал конкурса состоится 19 декабря в Париже.