+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов

9 Августа 2021 17:00
Поделиться:
В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов. С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет будет предлагаться добровольное взвешивание передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона Обязательна ли вакцинация для студентов Жители столицы отдают неисправную технику на переработку

Необходимо отметить, что предполетное взвешивание ведется в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Это необходимо для сбора статданных для повышения безопасности полетов.

«С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет, вылетающим внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, будет предлагаться добровольное взвешивание», - сообщили в авиакомпании Air Astana.

К слову, процедура проводится один раз в пять лет. И она никак не отражается на стоимости авиабилетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Транспорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона
Обязательна ли вакцинация для студентов
Жители столицы отдают неисправную технику на переработку
Популярное
1 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
4 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
5 Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
6 Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Читайте также
От айфона до миллиона: как павлодарцев мотивируют на прививку от коронавируса
Жители столицы отдают неисправную технику на переработку
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив