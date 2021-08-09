В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов. С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет будет предлагаться добровольное взвешивание передает корреспондент МИА «Казинформ».
Необходимо отметить, что предполетное взвешивание ведется в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Это необходимо для сбора статданных для повышения безопасности полетов.
«С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет, вылетающим внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, будет предлагаться добровольное взвешивание», - сообщили в авиакомпании Air Astana.
К слову, процедура проводится один раз в пять лет. И она никак не отражается на стоимости авиабилетов.
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