В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов. С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет будет предлагаться добровольное взвешивание передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что предполетное взвешивание ведется в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Это необходимо для сбора статданных для повышения безопасности полетов.

«С 9 по 31 августа 2021 года пассажирам авиакомпании старше 18 лет, вылетающим внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, будет предлагаться добровольное взвешивание», - сообщили в авиакомпании Air Astana.

К слову, процедура проводится один раз в пять лет. И она никак не отражается на стоимости авиабилетов.