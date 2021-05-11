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    15:17, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Казахстане начали разрабатывать новый Водный кодекс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали разрабатывать новый Водный кодекс. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день дефицит водных ресурсов в период весеннего паводка становится все ощутимей, что вызывает серьезную обеспокоенность правительства и общественности. Наряду с осуществлением трансграничного сотрудничества начата разработка концепции нового Водного кодекса, основным принципом которого будет вопрос сохранения водноресурсного потенциала страны. Кроме того, в настоящее время разрабатывается Национальный проект по управлению водными ресурсами в Республике Казахстан до 2030 года», – написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    В число приоритетных направлений Национального проекта войдут совершенствование межгосударственных водных отношений путем укрепления водной дипломатии, цифровизация, учет и мониторинг водных ресурсов, а также внедрение водосберегающих технологий.

    «Трансграничные реки играют важную роль в обеспечении водными ресурсами отраслей экономики и населения в Республике Казахстан. В связи с тем, что по основным крупным трансграничным рекам (Ертис, Или, Шу, Талас, Сырдарья, Жайык) Казахстан расположен в нижнем течении, установление взаимовыгодного сотрудничество с соседними странами является ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. В этой связи, Республика Казахстан в целях обеспечения экологической и водной безопасности в бассейнах трансграничных рек активно взаимодействует со всеми сопредельными государствами в рамках действующих межправительственных соглашений», — подчеркнул зампремьера.


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