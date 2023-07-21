В Казахстане начали продавать замороженный хлеб

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе одно из предприятий запустило производство замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий. Продукция поставляется в разные регионы Казахстана, также планируется выход на рынок России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ElDala.kz.

«Прерванная выпечка шоковой заморозки — это когда продукция выпекается до 80%, а затем помещается в шоковую заморозку, после чего идет в склад-морозильник. Оставшиеся 20% — это 5-8 минут, когда наш конечный потребитель, хозяйка допекает дома в печи или духовке и горячий хлебушек всегда на столе. Храниться может полуфабрикат от полугода до года если в нем не имеется никаких мясных добавок», - отметила руководитель компании Татьяна Александрова.

По ее словам, в ассортименте предприятия более 150 видов различной продукции.

«У нас есть хлебные булочки, хлеба спортивные, фитнесс, безглютеновые, диабетические и другие виды. Так же мы производим круассаны, булочки со сладкой начинкой, пирожки», - сказала Татьяна Александрова.

Всего в оборудование цеха было вложено 180 млн тенге. Также предприниматели воспользовались программой субсидирования в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Установлены автоматические линии для производства, упаковки продукции и специальные морозильные установки.

В настоящее время продукция предприятия поставляется в Костанай и Уральск, а также осваиваются поставки в Астану и Алматы. Кроме того, осуществляется выход на рынок России. В планах охватить все регионы Казахстана, а также выйти на европейский рынок.

По словам учредителя предприятия Татьяны Александровой, заняться выпуском замороженного хлеба подстегнул пример европейской практики, где более половины рынка хлебобулочных изделий – это замороженные хлебобулочные полуфабрикаты, которые допекаются в местах продажи. Данная продукция в большом количестве закупается продуктовыми супермаркетами, ресторанами и кофейнями. В компании считают, что в будущем продажи замороженного хлеба на отечественном рынке будут расти.