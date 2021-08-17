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В Казахстане начали обучать тренеров по сенсорной интеграции особенных детей

17 Августа 2021 12:03
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В Казахстане начали обучать тренеров по сенсорной интеграции особенных детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начали обучать тренеров по сенсорной интеграции детей с особенностями развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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При поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Алматы началось трехнедельное обучение 28 специалистов здравоохранения и образования по программе «Сенсорная интеграция и развитие ребенка. Терапевтические подходы, основанные на сенсорной интеграции».

Участниками данной программы стали прошедшие трехэтапный отбор психологи, дефектологи, логопеды, врачи, тренеры ЛФК/АФК и преподаватели вузов.

В рамках курса будет изучен сенсорно-интегративный подход в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, ориентирующийся на тактильные, вестибулярные, проприоцептивные и др. методы восприятия и сенсорные ощущения.

Сенсорная интеграция способствует улучшению коммуникации, снижению стереотипных повторяющихся движений, концентрации внимания, а также является частью программы эрготерапии, которая применяется во многих странах.

Вести лекции и практические занятия будут российские эксперты: врач, специалист по физической реабилитации, директор АНО «Физическая реабилитация» Екатерина Клочкова и нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированным практикам, эксперт логопедического центра «Территория речи», Центра лечебной педагогики Мария Шапиро.

Главной целью данного курса является внедрение методов сенсорно-интеграционного подхода как части эрготерапии в программу государственных учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, оказывающих помощь и коррекцию детям с расстройствами аутистического спектра.

Планируется, что по завершению программы каждый участник на основе полученных знаний и компетенций разработает свой курс сенсорной интеграции и обучит ему на безвозмездной основе не менее 10 работников организаций сфер здравоохранения, образования и социальной защиты.

Кроме того, среди обучившихся будут отобраны мастер-тренеры, которые будут привлечены к разработке национальных методик и образовательных программ для вузов, а также в дальнейшем начнут массовое обучение специалистов учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

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