В Казахстане начали аккредитацию органа по подтверждению соответствия халал-продукции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КазСтандарт создаёт условия для экспорта продукции «Халал» в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.
«КазСтандарт Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли и интеграции Республики Казахстан приступил к аккредитации органа по подтверждению соответствия (ОПС) х алал-продукции .
В качестве оценщиков приглашены представители Международного аккредитационного центра Объединённых Арабских Эмиратов (EIAC)», - говорится в сообщении.
В дальнейшем, выданные ОПСом сертификаты будут признаваться в странах Ближнего Востока и Персидского залива.
Отмечается, что это повысит конкурентоспособность отечественных производителей на внешних рынках.
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