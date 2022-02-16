+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане начали аккредитацию органа по подтверждению соответствия халал-продукции

16 Февраля 2022 18:24
Поделиться:
В Казахстане начали аккредитацию органа по подтверждению соответствия халал-продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КазСтандарт создаёт условия для экспорта продукции «Халал» в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Новости по теме
Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном
Новые форматы взаимодействия с Европарламентом предложили в Мажилисе Постоянный представитель Казахстана в Женеве вручил верительные грамоты Председателю Конференции по разоружению Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт

«КазСтандарт Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли и интеграции Республики Казахстан приступил к аккредитации органа по подтверждению соответствия (ОПС) х алал-продукции .

В качестве оценщиков приглашены представители Международного аккредитационного центра Объединённых Арабских Эмиратов (EIAC)», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, выданные ОПСом сертификаты будут признаваться в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Отмечается, что это повысит конкурентоспособность отечественных производителей на внешних рынках.



Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Экономика   #Минторговли   #Международная деятельность РК  
Поделиться:
Новости по теме
Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном
Новые форматы взаимодействия с Европарламентом предложили в Мажилисе
Постоянный представитель Казахстана в Женеве вручил верительные грамоты Председателю Конференции по разоружению
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
5 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
6 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Читайте также
Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном
Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив