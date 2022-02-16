В Казахстане начали аккредитацию органа по подтверждению соответствия халал-продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КазСтандарт создаёт условия для экспорта продукции «Халал» в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«КазСтандарт Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли и интеграции Республики Казахстан приступил к аккредитации органа по подтверждению соответствия (ОПС) х алал-продукции .

В качестве оценщиков приглашены представители Международного аккредитационного центра Объединённых Арабских Эмиратов (EIAC)», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, выданные ОПСом сертификаты будут признаваться в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Отмечается, что это повысит конкурентоспособность отечественных производителей на внешних рынках.



