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В Казахстане началась вакцинация против гриппа

18 Октября 2019 14:05
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В Казахстане началась вакцинация против гриппа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началась вакцинация против гриппа. Об этом на брифинге в СЦК сообщил главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас начали вакцинацию против гриппа. Как вы знаете, грипп – это серьезное заболевание. Мы сейчас ставим задачу, чтобы вакцинировать население. Для этого мы закупили 1 млн 800 тыс доз вакцины. Правительство на это потратило 1 млрд 600 тысяч тенге», - сказал Жандарек Бекшин.

Также было отмечено, что частными организациями закуплено 300 тысяч доз.

«То есть мы планируем привить более 2 млн человек. Причём в наиболее уязвимых группах вакцинация будет проводиться бесплатно», - уточнил Жандарбек Бекшин.

Главный санврач заверил, что Казахстан покупает проверенные и качественные препараты.

«Сегодня вакцины составлены с учётом прогноза, который был сделан на этот сезон. Штаммы гриппа постоянно мутируют и наиболее подверженные –штамм A. Если в прошлом году было два серых штамма – Сингапур и Мичиган, на их место пришло Колорадо и Канзас. То есть мы учитываем это. Казахстан закупает только сертифицированные вакцины всемирной организации здравоохранения, в этом плане, мы закупаем наиболее качественные и проверенные дозы вакцин», - резюмировал Жандарбек Бекшин.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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