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В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования

10 Февраля 2022 10:18
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В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане впервые стартовала ротация руководителей организаций образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Первыми были переназначены директора 4 колледжей Актюбинской области: Актюбинского высшего политехнического колледжа, Актюбинского гуманитарного колледжа, Актюбинского колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий и Актюбинского высшего сельскохозяйственного колледжа. Решение было принято комиссией по ротации руководителей государственных организаций технического и профессионального образования.

Перед новыми директорами колледжей были поставлены задачи, среди которых – повышение качества образования и усиление подготовки кадров.

«В прошлом году министерством были утверждены Правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования. Этому предшествовала большая работа, были внесены изменения в нормативные правовые акты. И в этом году мы уже начали процедуру ротации директоров школ и колледжей. Есть руководители, которые работают в одной организации 15-20 и более лет. Эффективность за такое время снижается. О положительных эффектах ротации мы рассказывали не раз. К примеру, это позволит реализовать потенциал эффективных управленцев сразу в нескольких организациях образования. Помимо всего прочего, она позволит минимизировать и коррупционные риски, которые, к сожалению, могут возникнуть, если один человек много лет руководит одной и той же организацией», –отметила первый вице-министр Шолпан Каринова.

По Правилам ротация распространяется на директоров детских садов, школ, колледжей, которые работают в одной и той же организации образования 4-7 лет. При этом первый руководитель, который 4 года занимает должность в одной организации образования, может отказаться от ротации. Но если директор работает уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации.

Отметим, что ротация первых руководителей организаций образования проводится управлениями образования регионов в пределах одного населенного пункта. Причем переназначение происходит между руководителями организаций одного типа. Кроме того, при ротации сохраняется квалификационная категория первых руководителей.

Ожидается, что институт ротации позволит улучшить менеджмент в организациях образования и повысит эффективность первых руководителей.

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#Правительство РК   #Актюбинская область   #Образование   #Вузы   #МОН  
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