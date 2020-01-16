В Казахстане началась приписка граждан к призывным участкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приписка граждан к призывным участкам - мероприятия воинского учета - проводится местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления для постановки на воинский учет молодых людей, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Приписке в соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» подлежат граждане Республики Казахстан мужского пола, которым исполняется 17 лет.

В период проведения приписки проводятся беседы с молодёжью, медицинское обследование, подтверждающее пригодность к воинской службе, и проверка необходимых документов. Если в процессе приписки выявляют допризывников, нуждающихся в лечении (медицинском наблюдении), то их прикрепляют к лечебно-профилактическим организациям.

Молодым людям выдается на руки удостоверение о приписке к призывному участку.

С гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в управлениях (отделах) по делам обороны проводится информационная работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны и разъясняются перспективы воинской службы по контракту.

Приписка граждан к призывным участкам продлится с января по март текущего года. Всего по стране планируется принять на воинский учет около 100 тыс. человек.