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    22:33, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане наблюдается улучшение эпидситуации – Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается стойкое улучшение эпидситуации, число заболевших COVID-19 идет на убыль, в связи с чем постепенно закрываются ковидные стационары и отделения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    На 13 сентября текущего года по стране развернуто всего 44516 инфекционных коек в 321 медицинских объектах. В связи со стабилизацией эпидситуации по коронавирусной инфекции, с 25 августа в стране проводится работа по сокращению инфекционных коек.

    «Согласно ежедневному мониторингу занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 14 сентября текущего года занятость инфекционных и реанимационных коек по республике составляет по 35%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных с 45 до 35%. В связи со стабилизацией эпидситуации по КВИ в регионах проводится работа по сокращению инфекционных коек. С 25 августа закрыто 57 объектов в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях, где были развернуты инфекционные отделения/койки для лечения пациентов с КВИ. Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек», - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

    Например, в городе Алматы закрыты инфекционные объекты и приступили к оказанию профильной медицинской помощи в плановом режиме такие медицинские организации, как НЦУ урологии имени Б.У. Джарбусынова, городской ревматологический центр, Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ.

    Также законсервирован инфекционный объект на базе «Халык арена». В Нур-Султане закрыты инфекционные койки в городском центре психического здоровья, в госпиталях КНБ и МВД, в ННЦТиО имени Н.Д. Батпенова. В Шымкенте закрыто 7 объектов с коечным фондом 1080 коек. В г. Атырау закрыты как инфекционные стационары областная больница и областной кардиоцентр.

    В остальных регионах также в основном свернуты инфекционные отделения в многопрофильных и специализированных стационарах для увеличения доступа к оказанию плановой помощи.

    По словам А.Цоя, о положительной динамике эпидемиологической ситуации свидетельствует и увеличение числа выздоровевших больных по сравнению с количеством заболевших.

    Так, за последнюю неделю количество выздоровевших больных было в 1,5 раза больше числа заболевших в течении недели. В целом, прирост заболеваемости в РК за последние две недели снизился на 35%, а за последнюю неделю – на 14%.

    «По оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число на протяжении последних четырех недель ниже единицы, что свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости», - пояснили в МЗ РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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