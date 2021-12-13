В Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах на 6%. Об этом сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Органами внутренних дел в целях обеспечения должного уровня правопорядка и безопасности наших граждан в общественных местах и на улицах осуществляется комплекс необходимых профилактических мер. В этих целях на охрану правопорядка на ежедневной основе задействуются сотрудники полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии, проводится патрулирование улиц, парков, скверов, дворов и других общественных мест»,- сказал Багланбек Айтпаев на брифинге.

В целом, по его словам, на сегодняшний день по стране наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах

на 6% (с 41,6 тыс до 39 тыс), в том числе на улицах на 13%

(с 20,8 тыс до 18,2 тыс).

«В целях поддержания должного уровня безопасности на улицах и в других общественных местах c 5 по 11 декабря проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В рамках отработки принимаются меры по оздоровлению оперативной обстановки в стране, выявлению лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов, «попрошаек», ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах

в органах внутренних дел. Также осуществляются мероприятия по предупреждению

и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений «по горячим следам», розыску преступников», - добавил Багланбек Айтпаев.